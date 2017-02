PSA Peugeot Citroen will Opel vom US-Autobauer General Motors kaufen. Opel beschäftigt in Deutschland gut 19.000 Menschen und hat neben dem Stammwerk in Rüsselsheim auch Fabriken in Kaiserslautern und Eisenach sowie ein Ersatzteilzentrum in Bochum. Auch in Österreich gibt es ein Werk: 1.600 Mitarbeiter der Opel Wien GmbH produzieren in Wien-Aspern Motoren und Getriebe.

(APA/ag.)