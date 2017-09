Oswald/Thiem verloren Doppel, Rumänen verkürzten auf 1:2

Die ÖTV-Equipe führt vor dem Schlusstag nur noch 2:1 - © APA

Aus dem vorzeitigen Sieg und damit Klassenerhalt in der Europa-Afrika-Zone I ist am Samstag für Österreichs Davis-Cup-Team nichts geworden. Philipp Oswald und Dominic Thiem unterlagen in Wels US-Open-Doppelsieger Horia Tecau und Nicolae Frunza mit 6:7(1),2:6,7:6(5),3:6. Die ÖTV-Equipe führt damit vor dem Schlusstag nur noch 2:1.