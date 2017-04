Oklahoma und Boston verkürzten im NBA-Play-off auf 1:2

Die Boston Celtics verkürzten in der Serie gegen die Chicago Bulls - © APA (AFP/GETTY)

Russell Westbrook hat Oklahoma City Thunder am Freitag im Play-off der NBA zum ersten Erfolg gegen die Houston Rockets geführt. Westbrook gelang beim 115:113 mit 32 Punkten, 13 Rebounds und 11 Assists ein Triple-Double, sein Team verkürzte in der “best of seven”-Serie auf 1:2. Auch die Boston Celtics verkürzten mit dem 104:87-Erfolg bei den Chicago Bulls im Aufstiegsrennen auf 1:2.