New Yorker Metropolitan Oper eröffnete Saison mit “Norma”

Auch Patti Smith gefiel die Opening Night - © APA (AFP/Getty)

Mit Stars wie Patti Smith, Anna Chlumsky und Jemima Kirke im Publikum und Bellinis “Norma” auf der Bühne ist die New Yorker Metropolitan Oper in die neue Saison gestartet. Die Zuschauer im ausverkauften Saal feierten am Montagabend (Ortszeit) die Neuinszenierung von David McVicar mit Bravos und minutenlangem Applaus. Besonders beklatscht wurde US-Sopranistin Sondra Radvanovsky in der Titelrolle.