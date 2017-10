Milan verlor daheim gegen Roma 0:2 – Montella unter Druck

AS Roma holte beim AC Milan drei Punkte - © APA (AFP)

Bei Austrias Fußball-Europa-League-Gegner AC Milan dürfte sich die Trainerdiskussion um Vincenzo Montella intensivieren. Die Mailänder kassierten am Sonntag in der Serie A durch Tore von Edin Dzeko (72.) und Alessandro Florenzi (77.) eine 0:2-Heimniederlage gegen AS Roma und liegen nach sieben Runden schon neun Punkte von der Tabellenspitze entfernt.