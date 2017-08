Meteorologen prognostizieren zunehmend sommerliches Wetter

Freibäder werden wieder besser besucht sein - © APA (Pfarrhofer)

Für die kommende Woche prognostizieren die Meteorologen der ZAMG zunehmend sommerliches Wetter. Am Montag gibt es im Alpenvorland, inneralpin und in Beckenlagen des Südens in der Früh stellenweise etwas Nebel oder Hochnebel. Im Südwesten halten sich tiefe Bewölkungsschichten. Überall sonst startet der Tag hingegen sehr sonnig.