Meister Salzburg mit RÃ¼ckenwind ins Cupfinale

Salzburg will nun auch das vierte Double in Folge holen - © APA

Red Bull Salzburg hat noch nicht genug. Nach den Feierlichkeiten zum vierten Bundesliga-Meistertitel in Serie gilt die Konzentration längst dem Cupfinale gegen Rapid. Am Donnerstag (20.30 Uhr/live ORF eins) wollen die Salzburger in Klagenfurt auch den vierten Double-Gewinn hintereinander fixieren. Eine derartige Serie hat es im heimischen Fußball noch nicht gegeben.