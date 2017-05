Mauthausen-Gedenken mit Motto “Internationalität verbindet”

Überlebende bei der Befreiungsfeier 2016 - © APA (BUNDESHEER)

In der Gedenkstätte Mauthausen wird am Sonntag der Befreiung des Konzentrationslagers und seiner 49 Außenlager zu Kriegsende gedacht. Die diesjährige Gedenkfeier steht unter dem Motto “Internationalität verbindet”. Tausende Besucher, heimische Spitzenpolitiker vom Bundespräsidenten abwärts sowie ausländische Staatsgäste und Überlebende nehmen an der Veranstaltung teil.