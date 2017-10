Maltesische Journalistin mit Plastiksprengstoff getötet

Journalistin Caruana Galizia wurde Opfer eines Anschlags - © APA (AFP)

Nach dem tödlichen Anschlag auf die maltesische Journalistin Daphne Caruana Galizia laufen die Ermittlungen der Behörden zu den Hintergründen des Attentats weiter. Das Auto der 53-Jährigen sei am Montag unweit von ihrem Zuhause in Bidnija mit dem Plastiksprengstoff Semtex in die Luft gejagt worden, berichtete die “Times of Malta” am Mittwoch unter Berufung auf Polizeikreise.