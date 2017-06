LH Platter sieht nach Studie Olympia 2026 als “gute Chance”

Platter will die Bewerbung weiter verfolgen - © APA (EXPA/Groder)

Tirols LH Günther Platter (ÖVP) sieht angesichts der am Mittwoch präsentierten Machbarkeitsstudie Olympische Winterspiele 2026 in Tirol/Innsbruck als eine “gute Chance”. Man werde nun die Bewerbung weiter verfolgen, sagte er im Rahmen einer Pressekonferenz. Die angekündigte Volksbefragung über eine mögliche Bewerbung soll gleichzeitig mit den Nationalratswahlen am 15. Oktober stattfinden.