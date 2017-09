Arjen Robben erzielte das zweite Tor für die Bayern - © APA (AFP)

Bayern München hat den Sprung an die Tabellenspitze der deutschen Fußball-Bundesliga verpasst. Die Münchner verspielten am Freitagabend beim 2:2 (2:0) gegen einen lange harmlosen VfL Wolfsburg einen schon sicher geglaubten Heimsieg. Borussia Dortmund könnte sich nun am Samstag mit einem Heimsieg gegen Gladbach einen Drei-Punkte-Polster schaffen.