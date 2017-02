Kurz reist nach New York - © APA (AFP)

Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) besucht am Mittwoch als amtierender Vorsitzender der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) den UNO-Sitz in New York. Schwerpunkte sind am Vormittag ein Briefing des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen sowie ein Treffen mit dem neuen Generalsekretär Antonio Guterres.