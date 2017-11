KHM zeigt römische Wandmalerei aus Enns

Unter dem Titel "Das Haus der Medusa. Römische Wandmalerei aus Enns" setzt das Kunsthistorische Museum (KHM) seine Kooperation "Fokus Denkmal" mit dem Bundesdenkmalamt (BDA) fort. In der am morgigen Dienstag startenden Schau finden sich im Jahr 2000 bei Bauarbeiten entdeckte Wandmalereifragmente aus dem 3. Jahrhundert nach Christi.

Dabei handelt es sich laut Presseunterlagen um den “bislang wohl umfangreichsten und bedeutendsten Fund an provinzialrömischer Wandmalerei in Österreich”. Zutage getreten sind die Funde im Zuge eines Parkplatzbaues in Lorch bei Enns (OÖ), eine durchgeführte archäologische Notgrabung brachte die Fragmente ans Licht. Die nun gezeigten Malereien waren Teil einer gewölbten Decke mit dazugehörigen Wanddekorationen.