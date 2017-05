Kern kann sich gemeinsame EU-Steuergesetze vorstellen

Kern nannte diesbezüglich am Dienstagabend konkret die Unternehmenssteuern. Für gemeinsame Steuergesetze wäre er auch bereit, Macht an Brüssel abzugeben, wie er im Fernsehen sagte. Eurobonds, also gemeinsamen Anleihen im gemeinsamen Währungsraum, erteilte der Kanzler eine Absage. Sie würden sich auch nicht durchsetzen lassen.

Aus Sicht Kerns hat unter anderem das Brexit-Votum gezeigt, dass vor allem das Wohlstandsversprechen der EU nicht funktioniere. Viele Menschen seien auf der Strecke geblieben. Es dürfe in der Europäischen Union daher nicht nur etwa über Großkonzerne und Deregulierung gehen, redete der SPÖ-Chef einer sogenannten Sozialunion das Wort. Der EU-Reformprozess infolge des Brexit “wird Jahre dauern”; die Interessenslagen unter den EU-Staaten seien sehr verschieden. Kern sprach sich daher dafür aus, zuerst “lösbare” Fragen anzugehen.

(APA)