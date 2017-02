Karmasin verteidigt Pläne zur Kürzung der Familienbeihilfe

Karmasin steht voll hinter dem Vorhaben - © APA (Archiv/Fohringer)

Familienministerin Sophie Karmasin (ÖVP) verteidigt die Pläne zur Kürzung bzw. Indexierung der Familienbeihilfe für im EU-Ausland lebende Kinder gegen Kritik: Es gehe um Fairness, man wolle die Zahlungen an die jeweilige Kaufkraft anpassen, “damit das Geld in allen Ländern gleich viel wert ist”, sagte Karmasin am Mittwoch in der “ZiB 2”.