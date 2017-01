Kanzler Kern fordert von ÖVP “Klarheit” bis Freitag

Sind nun Lösungen in Sicht? - © APA

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) fordert vom Koalitionspartner ÖVP in Sachen Regierungsprogramm-“Update” bis Freitag Ergebnisse. “Ich bin sehr unzufrieden mit dem, was vorliegt. Unsere Hand ist ausgestreckt, die ÖVP muss entscheiden, ob sie das will”, so Kern in der “Krone”. Vizekanzler Mitterlehner will Ergebnisse abliefern: “Der Kanzler hat die Hand gereicht. Ich schlage ein.”