Italiener Pozzovivo neuer Führender bei der Tour de Suisse

Schwere Etappe durch die Schweizer Alpen - © APA (KEYSTONE)

Der italienische Radprofi Domenico Pozzovivo hat die 6. Etappe der Tour de Suisse gewonnen und sich damit an die Spitze des Gesamtklassements gesetzt. Bei strömendem Regen fuhr der 34-Jährige am Donnerstag zum Abschluss einer schweren Bergetappe in La Punt mit vier Sekunden Vorsprung auf den Portugiesen Rui Costa ins Ziel. Dritter wurde Ion Izagirre aus Spanien.