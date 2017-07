Islamisten töten Mullah in Nordafghanistan wegen “Hexerei”

Die Terrormiliz “Islamischer Staat” (IS) in Afghanistan hat nach einigen Angaben einen Mullah wegen “Hexerei” enthauptet. Ein Stammesältester aus dem Sayad-Bezirk in der Provinz Sar-e Pul, Haji Saidullah, sowie der Chef des Provinzrates, Mohammed Nur Rahmani, sagten am Donnerstag, der IS habe den Mann getötet, weil er den Menschen Talismane gegeben habe.

Viele Afghanen, vor allem in ländlichen Gebieten, glauben an die Kraft von Talismanen oder Amuletten. Sie enthalten in kleinen Kästchen oder Umschlägen unter anderem Koranverse und werden "tawis" genannt. Den Anhängern des IS, die der strengen salafistischen Linie im Islam anhängen, sind solche Aberglauben ein Dorn im Auge. Die Nachrichtenplattform Khaama berichtete, der Mullah sei von einem örtlichen IS-Kommandanten wegen "Hexerei" enthauptet worden. Die Tat habe sich schon am Dienstag zugetragen. Bisher hatte der IS nur im Osten des Landes eine relativ kleine Basis. Seit einigen Monaten tauchen aber auch Berichte über IS-Aktivitäten in den Nordprovinzen Jausjan und Sar-e Pul auf. (APA/dpa)