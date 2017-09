Grüne warnen vor EAG-Anteilsverkauf an australische Firma

Ruperta Lichtenecker: Österreichische Lösung hat Priorität - © APA

Vor einem Einstieg der australischen Investmentfirma Macquarie beim oö. Landesversorger Energie AG (EAG) hat die Wirtschaftssprecherin der oö. Grünen, Ruperta Lichtenecker, am Sonntag gewarnt. Sie forderte eine volle Offenlegung der Firmenverflechtungen und Netzwerke der australischen Investmentfirma. Eine “österreichische Lösung” hätte zudem Priorität, so Lichtenecker in einer Presseaussendung.