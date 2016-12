Der Großvater und der Dreijährige fuhren in einen Bereich, der wegen eines Zuflusses nicht von einer geschlossenen Eisdecke umfasst war, nachdem sie die Mutter am Ufer entdeckt hatten. Als sie auf das dünne Eis kamen, brachen die beiden ein. Der 58-Jährige hob das Kind in die Höhe und konnte so das Untergehen des Dreijährigen verhindern.

(APA)