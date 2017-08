Gemeinsames Tanzen im Takt fördert Bindung

Synchrone Bewegungen positiv für Kooperation - © APA (Oczeret)

Gemeinsames Tanzen im Takt fördert den Zusammenhalt – zu diesem Schluss ist Forscher Jan Stupacher von der Universität Graz gekommen. Er hat in einer Studie gezeigt, wie Musik das Verhalten der Menschen beeinflusst. Seine Ergebnisse werden in der September-Ausgabe des Journal of Experimental Social Psychology veröffentlicht, teilte die Universität am Montag mit.