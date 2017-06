FIFA will Videobeweis während Confed Cup weiterentwickeln

Videobeweis wird weiter optimiert - © APA (AFP)

Der Fußball-Weltverband FIFA will den Ablauf beim Videobeweis auch noch während des Confederations Cups in Russland modifizieren. Einige Änderungen, wie die Ergebnisse im Stadion und den TV-Zuschauern mitgeteilt werden, seien bereits gemacht worden, sagte ein FIFA-Sprecher am Dienstag in St. Petersburg. “Da wir in der Testphase sind, versuchen wir es auf verschiedenen Wegen zu optimieren.”