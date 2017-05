Fast 30 Tote bei Unwetter in Indien – Zyklon vor Bangladesch

Die Opfer seien vor allem Bauern und Obdachlose. Starker Stürme habe auch Schäden an Ernte und Gebäuden angerichtet. Die Unwetter kamen kurz vor der eigentlichen Monsunsaison. Im Nachbarland Bangladesch gaben die Behörden am Montag Zyklonwarnung. Fischer wurden aufgerufen, nicht auszulaufen. Nach den Prognosen sollte Zyklon Mora am Dienstag die Hafenstadt Chittagong erreichen.

Unterdessen ist in den von viel Regen betroffenen Gebieten Sri Lankas die Hoffnung geschwunden, die noch mehr als 100 Vermissten lebend zu finden. Drei Tage nach Überflutungen und heftigen Erdrutschen haben die Einsatzkräfte am Montag nach wie vor Schwierigkeiten, die vom Rest des Landes abgeschnittenen Gegenden zu erreichen.

Marine und Luftwaffe unterstützen die Rettungsaktionen mit Booten und Flugzeugen. Die Zahl der Toten stieg in der Zwischenzeit weiter. Wie die Behörden am Montag mitteilten, starben bisher 169 Menschen in dem südasiatischen Inselstaat. Etwa 420.000 Einwohner mussten ihr Zuhause verlassen. Besonders betroffen waren die Regionen rund um die Städte Ratnapura, Kalutara und Matara.

Die Pegelstände in den überfluteten Gebieten gingen am Wochenanfang zurück. Am Sonntag hatte das Zentrum für Katastrophenmanagement allerdings vor neuem Regen und Erdrutschen in einigen Teilen des Landes gewarnt.

In Sri Lanka beginnt im Mai üblicherweise der Südwest-Monsun. Im vergangenen Jahr starben bei ähnlichen Unwettern mindestens 127 Menschen. Erdrutsche verschütteten damals ganze Dörfer. Mindestens 300.000 Menschen mussten vorübergehend aus ihren Behausungen fliehen.

(APA/dpa)