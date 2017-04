Erstrunden-Aus für Chicago und Atlanta im NBA-Play-off

Die Bulls kamen gegen Boston ins Straucheln - © APA (GETTY)

Die Chicago Bulls und die Atlanta Hawks sind in der ersten Play-off-Runde der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA ausgeschieden. Die Bulls unterlagen am Freitag den Boston Celtics zu Hause 83:105 und verloren die “best of seven”-Serie 2:4. Die Hawks mussten sich den Washington Wizards ebenfalls daheim 99:115 geschlagen geben, auch sie scheiterten mit 2:4.