Erneut Hochwasser in Mumbai – Erdrutsche in Nordost-Indien

Mehr als 50 Flüge in die Stadt, die mit fast 20 Millionen Einwohnern zu den größten der Welt gehört, mussten wegen überschwemmter Landebahnen umgeleitet werden. Viele Züge fielen aus.

Am 29. August hatte Mumbai (früher Bombay) bereits nach heftigen Regenfällen unter Wasser gestanden. Mindestens sechs Menschen waren ums Leben gekommen – und mehr als 30 weitere zwei Tage später bei einem Hauseinsturz, zu dem das Unwetter vermutlich beigetragen hatte.

Mehr als 1.700 Menschen starben bei Überschwemmungen und Erdrutschen in der diesjährigen Monsunzeit in Indien. Am Mittwoch kam es im nordöstlichen Bundesstaat Sikkim erneut zu Erdrutschen mit mindestens fünf Toten. Die Monsunzeit dauert auf dem südasiatischen Subkontinent in der Regel von Juni bis September.

(APA/dpa)