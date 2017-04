Dreijähriger Bub von Pferd getreten und schwer verletzt

Der Bub wurde in das LKH Graz geflogen - © APA

Ein dreijähriger Bub ist am Sonntagabend in der Oststeiermark von einem Pferd getreten und schwer verletzt worden. Die Mutter des Kindes wollte den 18-jährigen Wallach von einem Anhänger laden, als das Tier plötzlich austrat. Der Sohn musste mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Graz geflogen werden, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Montag mit.