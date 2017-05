Diamantohrringe erzielten in Genf Weltrekordpreis

Die Ohrringe erzielten rund 52 Millionen Euro - © APA (KEYSTONE)

Ein höchst seltenes Paar Diamant-Ohrringe hat bei einer Juwelenversteigerung in Genf für einen hohen Millionenbetrag den Besitzer gewechselt. Das Auktionshaus Sotheby’s versteigerte den blauen Edelstein “Apollo Blue” mit 14,54 Karat und das rosafarbene Gegenstück “Artemis Pink” mit 16 Karat am Dienstag in Genf für zusammen gut 57 Millionen Dollar (fast 52 Millionen Euro).