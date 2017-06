Dealer verschenkte in OÖ Drogen um rund 10.000 Euro

Der Mann ist teilweise geständig - © APA (Symbolbild)

Ein Dealer hat im Raum Linz Drogen im Wert von 9.000 bis 11.000 Euro verschenkt. Der 28-Jährige dürfte jedoch auch Einiges an Suchtgift gegen Geld verkauft haben – wie viel ist laut Polizei aber ebenso unklar wie das Motiv für die Gratis-Aktion. Der Mann ist teilweise geständig und sitzt in der Justizanstalt Linz in Untersuchungshaft.