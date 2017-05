Celina Blogsta: A YouTube-Star is born!

Die Schülerin aus Niederösterreich ist ein echtes Social Media-Talent. Auf ihrem YouTube-Channel „Celina Blogsta. Comedy-Lifestyle & Entertainment” folgen ihr bereits 181.742 Abonnenten. Hier gibt sie Einblicke in ihr Leben, Beautytipps und mehr, thematisiert aber auch ernste Themen, wie Mobbing in der Schule. Das klickstärkste Video: „Meine Vergangenheit“ mit 828.514 Aufrufen.

Multi-(Social Media)-Talent

Celina Blogsta begeistert aber nicht nur die Massen auf YouTube, sondern unterhält ihre Fans ebenso auf Instagram – stolze 363.181 um genau zu sein. Das macht sie auch auf der Social Media-Plattform für Fotos und Videos zu einer kleinen Größe. Zusätzliche Aktivitäten auf Twitter, dem legendären Mikroblogging-Dienst, werden von 20.000 Followern mit Aufmerksamkeit belohnt.

Celina Blogsta sorgt für Schlagzeilen

Extrem wichtig ist der Vloggerin, die zwei Geschwister hat, vor allem aber der Austausch mit ihren Fans. Oft veranstaltet sie Fantreffen. Zuletzt am Stephansdom, bei dem ihr tausende Fans folgten – ein Spektakel, das seinen Weg prompt per Schlagzeile in die Medien fand. So wurde sie auch für die Kult-Teenie-Zeitschriften „Bravo“ und „Bravo-Girl“ entdeckt und zum gern gesehenen Gast.

Als Gast der 4. Interactive West kann man Celina Blogsta am 4. Juli im Messequartier in Dornbirn live erleben. Im Gepäck hat der aufstrebenden YouTube-Star spannende Einblicke in die Social Media-Welt.

