Digitaler Wandel: Geschäftsmodelle zerstören sich – Marken bleiben

Tanja Schug ist Business Development Manager bei der BrandTrust GmbH in Zürich. Die Kommunikationswirtin baute seit Anfang 2011 den Bereich Marketing und Business Development in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) auf. Nach knapp sechs Jahren Pionierarbeit, wechselte Tanja Ende 2016 von Nürnberg nach Zürich, um von dort den Schweizer Markt weiterzuentwickeln und ihr Know-how im Bereich der digitalen Markenführung weiterzugeben.

Zuerst Leistung beweisen, dann kommunizieren – das ist das Marken-Credo von Dr. Judith Meyer, Brand Consultant bei der BrandTrust GmbH in Nürnberg. Die leidenschaftliche Markenexpertin und Autorin des Buches „Globale Markenführung und CSR-Kommunikation in sozialen Netzwerken“ beschäftigt sich seit einem Jahrzehnt damit, wie sich Spitzenleistungen bilden und Marken Kaufentscheidungen vereinfachen.

Marke als Anker im Überfluss

Dass gerade in der digitalen Welt eine Reinaissance der Nische entstehen wird und wir uns weg vom austauschbaren Massenmarkt in einen spezialisierten Nischenmarkt bewegen müssen, um am Ende der Digitalisierung überhaupt noch zu existieren – davon ist BrandTrust überzeugt. In einer Studie zum Thema “Management von digitalen Marken” wurden diese Ergebnisse bereits vor fünf Jahren präsentiert.

Ziel des Unternehmens ist es, die Profitabilität und das Wachstum von Marken systematisch und zukunftsorientiert zu erhöhen. Was macht eine Marke attraktiv und begehrlich, ist dabei die Frage, die immer im Mittelpunkt zu stehen hat.

