IAW mit Kerstin Saathoff: “Die Welt braucht mehr kreatives Selbstvertrauen”

Die Kommunikationsexpertin arbeitet seit 2011 für Google Germany, zunächst als technische Ansprechpartnerin für Publisher mit dem Fokus auf „DoubleClick-Produkte“, dann als News Solutions Consultant. In ihrer Rolle arbeitet sie eng mit Verlagen zusammen und will mit ihren Workshops zum Thema „Creative Skills for Innovation“ für mehr kreatives Selbstvertrauen in der Welt sorgen.

Wie das funktioniert? Nun – lass dich von Kerstins Vortrag bei der 4. Interactive West überraschen und dich von ihrer Leidenschaft für Innovation & News anstecken bzw. inspirieren. Denn vielleicht fehlt ja auch dir oder deinen Mitarbeitern nur ein kleiner Anstoß, um die gewohnten Wege zu verlassen und originell, fantasievoll und produktiv unterwegs zu sein.

Auf der Suche nach versteckten Talenten

Viele Verlage sind auf der Suche nach neuen Geschäftsfeldern und -modellen. Innovationen sind gefragt. Das Potenzial dafür ist bereits vorhanden, muss allerdings oft erst entdeckt werden. Kerstin Saathoff ist dafür da, Mitarbeiter zu motivieren, neue spannende Pfade einzuschlagen; sie zu ermutigen, Ideen bis hin zum Prototyp zu entwickeln und diese zu vertreten. Sie regt dazu an, wild, mutig, frech und ungewöhnlich zu sein bzw. zu denken – und damit den Betrieb, aber auch die eigene Karriere voranzubringen.

Kerstin Saathoff bei der #IAW17

Wer erfahren möchte, warum Kerstin mehr Zeit mit Knetmasse und bunten Klebezetteln als mit den meisten ihren Kollegen verbringt, hat die Möglichkeit, die Kreativitäts-Förderin bei der am 4. Juli im neuen Messeareal in Dornbirn stattfindenden 4. Interactive West zu hören bzw. zu erleben.

