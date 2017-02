„Influencer sind keine Grippe“

Inspiration, Weiterbildung, Networking und Unterhaltung: Die Interactive West (IAW) hat sich in den letzten drei Jahren von einer Nischenveranstaltung zu einem beachtlichen Treffpunkt der digitalen Szene entwickelt. Um dieser Rolle gerecht zu werden, begeht man heuer neue Pfade: Am 4. Juli 2017 wird das neue Messequartier in Dornbirn Schauplatz für ein regelrechtes Branchenfestival sein. Mit über 10 Speakern wurde das Programm mehr als verdoppelt, dem Motto blieb man treu: Erfolge und Trends aus dem In- und Ausland blicken weit über den Tellerrand, der Vorarlberger Aspekt kommt niemals zu kurz. Georg Burtscher, Geschäftsführer der Russmedia Digital GmbH und Mit-Gründer der IAW: „Vorarlberg ist digital und braucht digitales Know-how. Und somit auch die IAW, um Neues zu präsentieren, innovative Menschen vorzustellen und allen Interessierten die Möglichkeit zum Austausch und Kontakt zu bieten.“

Medienstars, Start-ups und Marken im Web

Das Programm wurde heuer dem größeren Rahmen angepasst. Da sich bereits eine Rekordanzahl an Vorarlberger Unternehmen für die IAW angemeldet haben, werden Experten verschiedenster Branchen mit ihren Einblicken für inspirierende „aha“-Momente sorgen. Die Themengebiete für heuer sind: die Marke im Web (Wie wichtig ist sie, welche Kanäle brauche ich dafür?), Innovation durch Design Thinking-Prozesse, Design an sich im Internet (Usability) und vor allem Influencer – sprich: Medienstars auf YouTube, Instagram oder Snapchat, die ganze Generationen mit ihren Postings beeinflussen können – und es gibt sie sogar in Vorarlberg. Darüber hinaus wird man auch einigen Start-Ups der Branche eine Plattform bieten. „Es gibt hier wirklich beeindruckende Beispiele, die definitiv mehr Aufmerksamkeit verdient haben“, so Georg Burtscher.

Karten sichern!

Wer also Antworten auf Fragen sucht wie „Brauche ich Facebook überhaupt? Muss ich Videos auf YouTube stellen? Wie erreiche ich überhaupt noch Leute online? Welches Geschäftsmodell hat im Web eine Zukunft?" wird hier gut aufgehoben sein. Die Afterparty mit Food&Drinks ist sowieso legendär.

