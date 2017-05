Christian Hanke bei der #IAW17: “User Experience Design im digitalen Zeitalter”

Mit den Augen des Users zu sehen, seine Bedürfnisse genau zu analysieren und aus den daraus gewonnenen Erkenntnissen ein nutzerfreundliches Webdesign bzw. Produkt zu erstellen – darin liegt die große Kunst. Christian Hanke begibt sich für die international agierende Designagentur Edenspiekermann mit Kunden auf diese Reise.

Das Nutzererlebnis

Welche Vorlieben haben Nutzer? Was ist ausschlaggebend, um sie nach dem Gebrauch des Produktes bzw. der Webseite mit einem guten Gefühl zurückzulassen? Denn genau darum geht es. Um die positiven Schwingungen, um eine “Wohlfühlatmosphäre” – angefangen beim ersten Kontakt bis hin zum Kauf bzw. der Anwendung. Dabei die Betrachtungsweise zu ändern, also Dinge aus Nutzer-Sicht zu sehen, ist wichtig. Denn was für einen Experten völlig logisch erscheinen mag, muss dies für einen Laien nicht unbedingt sein. Aspekte, die bei dieser Betrachtung im Vordergrund stehen, sind Funktionalität & Ästhetik, vor allem aber auch Emotionen.

NZZ, Zeit Online, Red Bull & Co

Christian baute in den letzten Jahren bei der Designagentur Edenspiekermann den Schwerpunkt Digital Editorial auf und gewann Fundings der Google Digital News Initiative. Zu seinen Auftraggebern gehören Medien wie The Economist, Zeit Online, NZZ, ProSiebenSat.1 und Ringier als auch globale Marken wie Red Bull und das Red Bull Media House, für die er globale, mehrsprachige Digitalangebote entwickelte. Er unterrichtet digitale Markenführung und Innovation in Redaktionen und internen Produkt-Teams.

Bei der am 4. Juli im neuen Messeareal in Dornbirn stattfindenden 4. Interactive West wird sich der Design-Experte dem Thema "UXD" widmen.