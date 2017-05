IAW: Die Zukunft des Podcast-Marketing

Vincent ist bei den OMR – also den Online Marketing Rockstars – für alles rund um das Thema Podcasts zuständig: Das heißt für Produktion, Marketing und Vermarktung des eigenen Produkts. Parallel treibt er das Projekt “Podstars” voran – eines der ersten Vermarktungsnetzwerke für Podcasts in Deutschland.

Podcast – was ist das überhaupt?

Jeder kennt den Begriff, doch was sich genau dahinter verbirgt, ist vielen oft nicht ganz klar – und das, obwohl es Podcasts nicht gerade erst seit gestern gibt. Einfach erklärt, geht es um abonnierbare Internet-Medien, die in Form von Audio- oder Videodateien vorliegen und dem User in Serie geliefert werden. In der Art eines Blogs, auf dem immer wieder neue Artikel oder Videos hochgeladen werden. Dabei ist die Auswahl riesig – vom Business-Coaching bis hin zur Digitalisierung wird an Themen alles geboten, was Abonnenten schlauer macht oder ihr Herz erfreut.

Gewinnbringend & erfolgreich

Der Podcast der Online Marketing Rockstars ist der erste große Podcast zu digitalem Marketing. Auch andere Themen, die den OMR-Verantwortlichen Spaß machen, kommen darin vor – und natürlich auch Werbung. Dass diese wirkt, also mit einem erfolgreichen Podcast Geld eingenommen werden kann, ist Fakt. Doch wie lässt sich herausfinden, wie viel Geld eine “Show” Partnern wert ist und welche Möglichkeiten es überhaupt gibt, mit Advertisern zusammenzuarbeiten? Hier kommen die ‘Podstars’ in Spiel, über deren Netzwerk Anbieter und Marketingtreibende zusammengebracht werden. Der Fokus liegt dabei auf Digital Business und Entertainment.

Vincent Kittmann bei der #IAW17

Wer wissen will was es braucht, um einen Podcast effektiv und nutzbringend zu betreiben und wie man als Werber davon profitieren kann, sollte sich Vincents Vortrag bei der am 4. Juli im neuen Messeareal in Dornbirn stattfindenden 4. Interactive West auf keinen Fall entgehen lassen!

Sei dabei bzw. mittendrin! Early-Bird-Tickets gibt es hier. Entdecke zudem den neuen Schüler- bzw. Studententarif.