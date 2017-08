Bolt und Gatlin souverän ins WM-Halbfinale über 100 m

Gatlin steht wie Bolt im Halbfinale - © APA (AFP)

Superstar Usain Bolt hat die erste Hürde auf dem Weg zum nächsten 100-m-Gold souverän gemeistert. Der jamaikanische Weltrekordler gewann seinen Vorlauf am Freitagabend bei der Leichtathletik-WM in London in 10,07 Sekunden. Der als dessen Hauptkonkurrent gehandelte US-Amerikaner Justin Gatlin beendete sein Rennen ebenfalls als Erster in 10,05.