Berliner Stiegen-Angriff: Mutmaßlicher Täter gefasst

Die Tat ereignete sich Mitte Juni - © APA (dpa)

Nach dem neuerlichen brutalen Angriff auf einer U-Bahntreppe in Berlin hat die Polizei einen psychisch Kranken als Verdächtigen festgenommen. Der 39-Jährige sei am Mittwochabend in einem Wohnheim für Obdachlose gefasst worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Demnach führten “zahlreiche Hinweise” zu ihm.