Bedingte Haft für reuigen “Staatsverweigerer” in Salzburg

Widerstand gegen die Staatsgewalt und gefährliche Drohung brachten einem 51-jährigen mittlerweile reuigen “Staatsverweigerer” am Montag am Landesgericht Salzburg eine Haftstrafe von neun Monaten bedingt ein. Der Lungauer hatte sechs Personen wegen angeblicher Schulden in der Höhe von bis zu fünf Millionen Euro in ein US-Schuldregister eintragen lassen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.