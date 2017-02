Bayern führt elektronische Fußfessel für “Gefährder” ein

Die elektronische Fußfessel für "Gefährder" ist umstritten - © APA (dpa)

Bayern will als eines der ersten deutschen Bundesländer die elektronische Fußfessel für gefährliche Islamisten und andere Personen einführen. Das CSU-geführte Kabinett hat am Dienstag einen Entwurf zur Änderung des Polizeiaufgabengesetzes verabschiedet. “Das ist ein weiterer Beitrag, um deutsche und ausländische Gefährder stärker in den Griff zu bekommen”, sagte Innenminister Joachim Herrmann.