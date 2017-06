“Batman”-Schauspieler Adam West gestorben

Der Held der 1960er Jahre hatte sechs Kinder - © APA (Getty)

Der “Batman”-Schauspieler Adam West ist tot. West sei am Freitag im Alter von 88 Jahren in Los Angeles gestorben, teilte seine Familie bei Facebook mit. Er habe an Leukämie gelitten. “Es gibt keine Worte, die beschreiben könnten, wie sehr wir ihn vermissen werden.