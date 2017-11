Autorin Jesmyn Ward mit National Book Award geehrt

Die Autorin Jesmyn Ward ist bereits zum zweiten Mal mit einem US-Buchpreis geehrt worden. Ward erhielt den National Book Award in der Nacht auf Donnerstag in New York für ihr Buch "Sing, Unburied, Sing", ein Porträt über eine Familie in Mississippi. Der Roman soll im kommenden Jahr unter dem Titel "Singt, ihr Lebenden und Toten, singt" auf Deutsch erscheinen.

2011 hatte Ward bereits einen National Book Award für “Vor dem Sturm” bekommen. Die mit 10.000 Dollar dotierten National Book Awards, die in diesem Jahr zum 68. Mal verliehen wurden, gelten neben den Pulitzer-Preisen als bedeutendste Buch-Ehrungen der USA. Sie gingen unter anderem schon an Autoren wie William Faulkner, John Updike, Thornton Wilder, Don DeLillo, Susan Sontag und Jonathan Franzen. In diesem Jahr führte “Sex and the City”-Schauspielerin Cynthia Nixon durch die Verleihungsgala in New York.