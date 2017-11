Athen will von Geldgebern gesteckte Budgetziele übertreffen

Griechenland bekommt seine Kasse der Regierung zufolge nach jahrelangen Rettungshilfen immer besser in den Griff. 2018 dürfte der Haushaltsüberschuss ohne Kosten für den Schuldendienst demnach höher ausfallen als von den internationalen Geldgebern gefordert.

Das Land hängt seit 2010 am Tropf internationaler Geldgeber. Das dritte Hilfspaket im Umfang von bis zu 86 Milliarden Euro läuft im August 2018 aus. Mit einer Quote von 21 Prozent ist die Arbeitslosigkeit in Griechenland so hoch wie in keinem anderen Euro-Land.