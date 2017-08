Argentiniens Ex-Präsidentin Kirchner plant Comeback

Polit-Comeback geplant: Cristina Kirchner bei einer Rede im Juni - © APA (AFP)

Die frühere argentinische Präsidentin Cristina Fernandez de Kirchner zieht es zurück in die Politik. Bei den Vorwahlen zur Parlamentswahl trat die ehemalige Staatschefin (2007 – 2015) am Sonntag mit ihrer neuen Partei Unidad Ciudadana (Bürgerliche Einheit) an, im Oktober will sie sich dann zur Senatorin der Provinz Buenos Aires wählen lassen.