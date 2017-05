Anti-Terrorismuskonferenz der OSZE tagt ab Dienstag in Wien

Kurz eröffnet zweitägige Tagung - © APA (Archiv)

Rund 400 internationale Experten kommen in Wien zu einer Anti-Terrorismus-Konferenz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) zusammen, um über Maßnahmen zur Prävention und Bekämpfung von Radikalisierung zu beraten. Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) wird die zweitägige Konferenz in der Hofburg als derzeitiger OSZE-Vorsitzender am Dienstag eröffnen.