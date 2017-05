Alexander Zverev holte ersten ATP-Masters-1000-Titel

Mit dem Überraschungssieg schafft Zverev den Sprung in die Top Ten - © APA (AFP)

Der erst 20-jährige Deutsche Alexander Zverev hat am Sonntag völlig überraschend das mit 4,507 Mio. Euro dotierte ATP-Masters-1000-Turnier in Rom gewonnen. Zverev besiegte den Favoriten Novak Djokovic, der am Tag zuvor Dominic Thiem nur ein Game überlassen hatte, nach starker Leistung und 81 Minuten mit 6:4,6:3. Zverev wird damit am Montag erstmals als Zehnter in den Top Ten aufscheinen.