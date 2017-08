Abriss von Wiener “Glaspalast” startet Mitte August

"Glaspalast" in der Wiener Rathausstraße wird abgerissen - © APA

Der Abriss des Wiener “Glaspalasts” in der Rathausstraße startet noch in diesem Monat, voraussichtlich am 16. August. Bis Ende des Jahres soll das Gebäude vollständig abgetragen sein, so dass im Frühjahr 2018 mit dem Neubau begonnen werden kann. Anfang 2020 will die Buwog ihr neues Kunden- und Verwaltungszentrum dann beziehen.