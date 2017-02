Eher Außenseiterchancen hat der österreichische Beitrag im Wettbewerb, Josef Haders Regiedebüt “Wilde Maus”. Bei den Dokumentarfilmen ist überdies die postum vollendete letzte Arbeit von Michael Glawogger, “Untitled” im Rennen. Und im Kurzfilmwettbewerb rittern die Koproduktion “Fishing Is Not Done On Tuesdays” von Lukas Marxt und Marcel Odenbach und “keep that dream burning” von Rainer Kohlberger um eine der begehrten Trophäen.

(APA)