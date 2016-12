15-Jährige in Wien durch Messerwurf schwer verletzt

Die Tatwaffe wurde sichergestellt - © APA (LPD Wien)

Eine 15-Jährige ist am Mittwoch in einer betreuten Wohngemeinschaft in Wien-Alsergrund mit einem Messer schwer verletzt worden. Das Mädchen war mit einem anderen Jugendlichen in Streit geraten, dieser warf ein Klappmesser und traf das Opfer in die Brust, sagte Polizeisprecher Thomas Keiblinger. Nach einer Not-Operation bestand am Donnerstag keine Lebensgefahr mehr. Der Täter wurde festgenommen.