Züge halten am Morgen und frühen Vormittag in Lochau

Nach den Erfahrungen des ersten Tages mit den Ausreiseregelungen aus dem Leiblachtal gibt es ein Änderung beim Zugverkehr.

Zum Start der Corona-bedingten Ausreisekontrollen im Leiblachtal haben sich am Donnerstag im Frühverkehr lange Staus gebildet. Pendler mussten im Frühverkehr lange Wartezeiten, teils mehr als eine Stunde, in Kauf nehmen.

Änderung im Zugverkehr

Ab Freitag halten deshalb die Züge (S-Bahnen und REX-Züge) in Richtung Bregenz bzw. Bludenz in der Zeit zwischen 6:04 und 10:04 Uhr nun doch wieder am Bahnhof Lochau-Hörbranz. Vor 6 Uhr und während des Tages wird die Ausreise aus dem Leiblachtal mit dem Zug weiterhin nicht möglich sein.