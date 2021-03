Vorarlberg: Staubildung bei Ausreise aus dem Leiblachtal

Zum Start der Corona-bedingten Ausreisekontrollen im Vorarlberger Leiblachtal haben sich am Donnerstag im Frühverkehr lange Staus gebildet.

Polizei und Bundesheer kontrollierten an drei Punkten ausnahmslos alle. Die Exekutive veröffentlichte am Donnerstagvormittag einen Appell an die Ausreisenden, im Sinne einer raschen Abwicklung die Testteilnahme-Bestätigung und den Testnachweis vor der Kontrolle griffbereit zu halten.