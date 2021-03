Das Land Vorarlberg hat eine Liste mit den 13 wichtigsten Fragen und Antworten zur Ausreise aus dem Leiblachtal zusammengestellt.

FAQs zum Leiblachtal

1. WARUM WIRD EINE AUSREISETEST PFLICHT FESTGELEGT? Aufgrund des starken Anstiegs der Corona-Fälle im Leiblachtal in sehr kurzer Zeit ist ein rasches Handeln unumgänglich. Vor allem der recht hohe Wert an nachgewiesenen Fällen der britischen Variante machen konsequente Maßnahmen notwendig.

3. WANN GILT DIE AUSREISETESTPFLICHT? Die Verordnung tritt am Donnerstag, 25. März um 00:00 Uhr in Kraft und gilt bis 31. März 24:00 Uhr.

4. WER MUSS SICH TESTEN LASSEN? Die Ausreisetestpflicht gilt für alle Personen, die sich in den oben genannten Gemeinden aufhalten – also nicht nur für jene, die im Leiblachtal wohnhaft sind.

8. MUSS ICH MICH ZUM TEST ANMELDEN? Bitte beachten Sie die Vorgehensweise in den einzelnen Gemeinden. Für die große Teststation in Hörbranz im Leiblachtalsaal gibt es zwei Möglichkeiten:



1. Eine Voranmeldung ist unter der Website vorarlberg.at/ coronatest oder unter der kostenlosen Hotline 0800-201 360 möglich. So bekommen sie einen fixen Termin und können allenfalls längere Wartezeiten und/oder Staubildung vermeiden.



2. Eine Testung ist aber auch ohne Voranmeldung möglich. Für Personen ohne Testtermin ist erstmalig in Hörbranz im Leiblachtalsaal auch ein Direkt-CheckIN (e-Card notwendig) vor Ort möglich.